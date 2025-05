Un Ballon d’Or au PSG, le coup «exceptionnel» qui est imaginé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé éblouit cette saison avec 33 buts dont 25 depuis le début de l'année. Son niveau lui permet de voir son nom cité en vue du Ballon d'Or à la fin de l’année, une distinction à laquelle peut croire sérieusement le numéro 10 du PSG selon Denis Arnaud, directeur du centre de formation rennais.

Auteur d’une saison exceptionnel avec le Paris Saint-Germain, totalisant 33 réalisations dont 25 rien que sur le début de l’année civile, Ousmane Dembélé peut-il prétendre au Ballon d’Or ? En cas de sacre européen, il sera difficile de ne pas citer l’international français parmi les grands favoris, surtout s’il venait à poursuivre sur sa lancée. Denis Arnaud, directeur du centre de formation du Stade Rennais, y croit et l’espère.

« Le Ballon d’or ? On lui souhaite »

« C'est sûr qu'un Rennais formé au centre de formation qui arriverait à être Ballon d'or... Ce serait quand même exceptionnel! Cela arrive à très peu de club. On lui souhaite, confie-t-il, dans des propos accordés à RMC. C'était aussi un talent inné. Il a vécu des années difficiles pour enfin trouver son chemin et être épanoui à 100%. C'est une très belle réussite pour lui et aussi pour le club et pour les éducateurs de l'époque. Cela montre bien la continuité du bon travail des formateurs ici au Stade Rennais. »

« On peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’or »

Ancien coach du Stade Rennais, Julien Stéphan ne tarissait pas d’éloges non plus le mois dernier, au moment d’évoquer les prestations de l’international français. « C’est bien simple, pour moi, Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde, affirmait-il, interrogé par Le Parisien. Son corps, son jeu et sa tête sont équilibrés comme jamais. Il est arrivé à maturité tant sur le plan humain que professionnel. Alors même si on n’est qu’au mois d’avril, que ce sont les mois prochains qui seront déterminants, à date, on peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’or. »