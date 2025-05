Un Ballon d’Or au PSG, le coup de génie à 50M€ !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG peut encore espérer réaliser une saison historique avec en ligne de mire la finale de la Ligue des champions, un homme peut encore en sortir grandi à savoir Ousmane Dembélé. Recruté pour 50M€, le numéro 10 du PSG est même le favori dans la course au Ballon d’Or selon Thiago Silva.

«Je pense qu’il y a une grande possibilité de remporter le Ballon d’Or»

« Ça me fait mal. Il n'est pas très bien parti du club, son club formateur. Et 6,7 ans après, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG. Ça m'a beaucoup touché de voir Adrien Rabiot, un petit du PSG, avec le maillot de Marseille. Parce que je pense qu'un joueur de Marseille ne va pas signer au PSG. Du moins, je pense que 80% ne vont pas accepter. Quand Matuidi est parti, il a eu l'opportunité pour lui et il a décidé de partir. Avec ses qualités, il pouvait faire beaucoup avec le maillot du PSG. Et maintenant il est avec Marseille. Pour moi, c'est choquant de voir un petit du PSG avec le maillot de l'OM », ajoute Thiago Silva à propos de son ancien coéquipier.