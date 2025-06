Un Ballon d'or au PSG : La grande annonce avec le boss !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 21 réalisations, Ousmane Dembélé s'est assuré de remporter son pari de quelques patek et rolex auprès de ses amis. Un cadeau du président Nasser Al-Khelaïfi en cas de Ballon d'or à la fin de l'année ? Pourquoi pas d'après Dembélé en interview avec France Football.

«Je n'ai pas fait de pari, mais je pense que je peux avoir un petit cadeau»

Avec ce palmarès et l'impact qu'il a eu sur l'animation offensive du PSG et dans le collectif, Ousmane Dembélé est un candidat naturel au Ballon d'or. Et s'il venait à rafler l'ultime récompense, Dembélé ne se gênerait pas de réclamer un petit quelque chose à son président Nasser Al-Khelaïfi au Paris Saint-Germain. « (Sourire.) Je n'ai pas fait de pari, mais je pense que je peux avoir un petit cadeau, oui ! Et je vais essayer d'en parler aussi avec le président Nasser ».