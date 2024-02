Un ancien joueur du PSG craque en direct

Axel Cornic

Champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, Serge Aurier fait beaucoup parler de lui en ce moment, mais pas pour ses talents de footballeur. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le latéral droit a soulevé en effet une polémique, ce qui n’est pas sans rappeler ses anciens dérapages du côté du Paris Saint-Germain.

Réseaux sociaux et footballeurs ne font pas toujours bon ménage. Les exemples sont très nombreux et en France l’un des épisodes les plus connus est évidemment celui du Periscope de Serge Aurier, lorsqu’il avait insulté publiquement son entraîneur au PSG.

Quand Aurier enflammait le PSG

C’était en 2016 et l’affaire avait fait énormément de bruit, puisqu’elle concernait également un Laurent Blanc fragilisé et qui quittera son poste d’entraîneur seulement quelques mois après. Depuis, Aurier a plusieurs fois commenté cette affaire, assurant être tombé dans un piège. Il ne se relèvera finalement jamais, quittant le PSG en 2017 pour rallier Tottenham.

« Eh, je suis deux fois champion d’Afrique, fils de p…. »