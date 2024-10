«Tu détestes le PSG» : Accusé, un ancien de l’OM répond cash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour dans les médias, Patrice Evra a récemment fait ses débuts dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC. L’occasion pour l’ancien numéro 25 du PSG de taquiner l’ex-Marseillais sur son lien avec le club de la capitale. Mais Patrice Evra ne s’est pas laissé faire.

Passé par l'OM, Patrice Evra a révélé qu'il avait été très marqué par son passage à Marseille. Alors à l'occasion de sa grande première en tant que consultant pour l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien international français a été taquiné par Jérôme Rothen qui lui a laissé : « Tu détestes le PSG ».

Evra répond à Rothen

« Mais tu vois plus des Di Caprio et des Kardashian dans les tribunes au lieu de voir des George Weah ou Bernard Lama. Aujourd’hui, c’est l’opposé. Avec les enfants qu’il a, Luis Enrique va construire quelque chose, il est sur la bonne voie mais tu ne gagnes pas de Ligue des champions avec des enfants. Il va d’abord gagner le championnat. Il va lui falloir du temps, mais le PSG joue tellement mieux. Certains joueurs n’ont même pas dix matches de Ligue des champions, et ils font les stars. En France, on est impatients. On s’en fout que Paris gagne le championnat, alors que c’est un vrai exploit. Peut-être que dans cinq ans, ils remporteront la Ligue des champions, mais il faut des tauliers, de l’expérience », répond dans un premier temps l’ancien international français.

«Le PSG est un club sain»

Patrice Evra va même plus loin puisqu’il se montre très enthousiaste concernant le nouveau projet du PSG mené par Luis Enrique : « Le PSG est un club sain, en très bonne santé, par rapport aux précédentes années où l'on parlait plus des problèmes extra-sportifs. Le PSG a de nouvelles ambitions, à savoir être en bonne santé, ramener des jeunes, plus de Français dans le vestiaire. Je pense personnellement que le PSG est sur la bonne voie. Il y a eu cette défaite à Arsenal, on a pu voir leurs lacunes, mais le foot va vite, l'année prochaine ils peuvent remporter la Ligue des champions ».