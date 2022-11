Transferts - PSG : Luis Campos reçoit déjà une mauvaise nouvelle pour le mercato 2023

La rédaction

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG à Strasbourg, Colin Dagba vit une première partie de saison très compliquée avec le club alsacien. Sur les 15 journées de Ligue 1, le latéral droit a disputé 9 rencontres, dont 6 en tant que titulaire. Mais le joueur ne fait pas l’unanimité auprès des supporters strasbourgeois qui n’apprécient pas son attitude.

Prêté par le PSG, l’aventure strasbourgeoise ne se passe pas comme prévu pour Colin Dagba. Avec seulement 9 rencontres disputées sur 15 en Ligue 1, le jeune latéral droit n’a été titulaire qu’à 6 reprises. Florian Zobendiehler, un journaliste notamment par le journal l’Alsace , a évoqué la situation du joueur.

PSG : Sergio Ramos écarté, Keylor Navas monte au créneau https://t.co/EQ6sXErbZj pic.twitter.com/FQUeCs6QYD — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

« La faute à ses pépins physiques mais aussi son rendement »

Dans un entretien accordé au site CulturePSG , le journaliste Florian Zobenbiehler a évoqué les difficultés de Colin Dagba à Strasbourg, justifiant notamment celles-ci par ses nombreux pépins physiques. « Il a forcément plus de temps de jeu qu'à Paris mais ça reste faible pour le moment. Il en est à 466 minutes mais cela ne représente qu'un tiers des minutes jouées par le Racing après 15 journées... Sur les 15, il a participé à six matchs comme titulaire et trois comme remplaçant. La faute à ses pépins physiques mais aussi son rendement. »

« Les supporters et suiveurs sont déçus pour plusieurs choses »

Le journaliste ajoute que Colin Dagba ne fait pas l’unanimité auprès des supporters. Florian Zobenbiehler précise que le comportement du joueur ne plaît pas au public alsacien, qui a été habitué à Frédéric Guilbert. « Les supporters et suiveurs sont déçus pour plusieurs choses. Déjà, ses pépins physiques qui ont entraînés le Racing à recruter un joueur de plus d'ailleurs. Aussi, parce qu'il est arrivé avec l'étiquette PSG mais qu'il ne fait même pas de différence à Strasbourg. Ou du moins pas assez. Il dégage aussi une nonchalance un peu agaçante quand tu joues le maintien... C'est son style mais ça ne renvoie rien de bon au public, habitué justement à voir Guilbert s'arracher l'an dernier. »

« Personnellement je ne le recruterais pas si j'étais Marc Keller »