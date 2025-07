Transferts : Le PSG vole «une véritable star» au Real Madrid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas trompé. Courtisé par les plus grands clubs européens, dont le Barça et le Real Madrid, Désiré Doué a finalement choisi le club de la capitale. Un choix stratégique, autant pour lui que pour l'équipe. Car dès ses débuts, Luis Enrique et Luis Campos ont su qu’ils tenaient entre leurs mains une future star.

C’est dans la compétition reine qu’il a conquis le monde. En Ligue des champions, face aux plus grands d’Europe, Désiré Doué a éclaboussé la scène continentale de son talent. Étonnamment mature, techniquement brillant, tactiquement intelligent, il s’est imposé comme un pilier du PSG version Luis Enrique. Mais pour ceux qui le suivaient en interne depuis des mois, ce n’est pas une surprise.

Doué, symbole de la réussite parisienne Dès ses débuts professionnels, Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont vu juste. Le PSG savait qu’il ne recrutait pas un simple prospect, mais «une véritable star» selon les termes utilisés par le quotidien espagnol Sport ce samedi. L’histoire de son arrivée à Paris en dit long.