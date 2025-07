Transferts : «Je quitte le PSG», l’annonce fracassante !

À l’été 2011, Mevlüt Erding est à un tournant de sa carrière. Remplaçant au PSG, courtisé par Galatasaray et Newcastle, il pense plier bagage. Mais un match contre Toulouse, une discussion inattendue avec Leonardo et une performance éclaire vont tout bouleverser. Le Franco-Turc, aujourd'hui retraité des terrains, a raconté les coulisses d’un scénario dingue.

Nous sommes en 2011. Le Qatar vient de prendre le contrôle du PSG et certains joueurs s'interrogent sur leur avenir. Remplaçant, relégué dans la hiérarchie offensive, Mevlüt Erding pense ne plus être dans les plans du PSG version qatari. L’ancien Sochalien se pose des questions. Il doute, il hésite, mais surtout, il se sent écarté. Alors qu’il prépare son départ, les sollicitations affluent. Newcastle le veut, Galatasaray aussi. Alors que son choix se dessine, Erding sollicite son entraîneur Antoine Kombouaré.

Le rôle crucial de Leonardo

Erding ne le sait pas encore mais ce match face à Toulouse va changer les choses. « Le bus part pour Le Bourget et j’ai un coup de fil de Leonardo qui me demande où je suis. Il me dit de venir. Je mets mon survêtement, je monte dans ma voiture et je fonce jusqu’au Bourget. J’arrive au moment où les joueurs montent dans l’avion. Je rentre à la 81e, je fais une passe décisive directement, puis je marque. Dans le vestiaire, Leonardo est mort de rire et me dit : "Tu ne vas nulle part". Ensuite, je prolonge et je reste au PSG. » a-t-il confié. Ce qui ne l'empêchera pas de signer à Rennes quelques mois plus tard.