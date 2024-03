Transferts : Il débarque au PSG, la surprise est totale

Alexis Brunet

Ces dernières années, le PSG a recruté de nombreux joueurs brésiliens. Lors du mercato hivernal précédent, le club de la capitale a continué cette tradition, en mettant la main sur Lucas Beraldo. Le joueur de 20 ans a rapidement disputé son premier match avec Paris. Ce qui a provoqué sa surprise.

En début de saison, Marquinhos était le seul joueur brésilien du PSG. Le capitaine parisien a vu Neymar quitter Paris, et il était donc le dernier représentant de la Selecao. Mais cela a évolué dernièrement, avec l'arrivée de Lucas Beraldo lors du mercato hivernal.

Le PSG avait besoin de recruter en défense

L'arrivée de Lucas Beraldo l'hiver dernier peut s'expliquer par les nombreuses absences en défense dans l'effectif du PSG. Actuellement, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe sont blessés depuis de longs mois. Revenu récemment à la compétition, Nuno Mendes était lui aussi absent des terrains depuis quelque temps. Les dirigeants parisiens ont donc dû signer un joueur dans ce secteur, pour pouvoir rester compétitif dans toutes les compétitions.

« Je ne m'attendais pas non plus à faire mes débuts aussi rapidement »