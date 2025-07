Transfert d’une star : Le beau cadeau au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zlatan Ibrahimovic avait décidé de quitter le PSG en fin de contrat à l’été 2016 pour un transfert en direction de Manchester United, et c’est donc Javier Pastore qui avait hérité du fameux numéro 10. L’ancien meneur de jeu argentin revient sur ce beau cadeau à l’époque.

Première recrue majeure de l’ère QSI au PSG avec une arrivée dès l’été 2011 en provenance de Palerme pour 42M€, Javier Pastore aura passé sept saisons au total du côté du Parc des Princes. El Flaco a longtemps arboré le numéro 27 au sein du PSG, mais suite au transfert de Zlatan Ibrahimovic (parti libre à Manchester United en 2016), c’est donc Pastore qui avait hérité du numéro 10. Et au micro de PSG TV, il se livre sur cette offrande symbolique au PSG.

« Il me l’a proposé à moi et à Verratti » « Le numéro 10 c’est le numéro 10. C’est les joueurs de classe, c’est les joueurs différents de l’équipe. Je le vois chez les autres numéro 10. Quand j’ai porté le numéro 10, Ibra part, il devait le donner à quelqu’un, et il m’a proposé à moi, à Verratti, ce qu’on voulait faire … . Et sincèrement, moi, ça me faisait plaisir de prendre le numéro 10 », révèle Javier Pastore, qui avait donc accepté de récupérer ce numéro après Ibrahimovic.