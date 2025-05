Transfert au PSG : Son retour déjà annoncé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Apparu à trois reprises avec les pros cette saison, Axel Tape ne devrait pas poursuivre sa carrière au PSG. Le défenseur central de 18 ans est très convoité à l’étranger, notamment en Premier League, où Chelsea le suit attentivement. L’objectif des Blues serait ensuite de prêter le Français né en 2007 en Ligue 1.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par de nombreux départs. Plusieurs joueurs prêtés cette saison vont être définitivement vendus. Mais Paris va devoir faire face également à un exode massif au niveau de son centre de formation.

Axel Tape va quitter le PSG...

Ce samedi, RMC a notamment révélé que le capitaine des U19 Oumar Camara allait signer son premier contrat professionnel du côtés des Glasgow Rangers. Apparu à trois reprises cette saison et titulaire lors des deux derniers matchs de championnat, Axel Tape ne devrait pas non plus signer au PSG. Ce samedi, Sports Zone révèle que malgré la volonté parisienne de le conserver, le défenseur central souhaite s’en aller.

...Pour rejoindre Strasbourg ?

Si le Bayer Leverkusen l’a déjà approché, Axel Tape plaît également en Premier League, où Bournemouth, Tottenham, et Chelsea l’ont dans le viseur. Le média précise que les Blues souhaitent le faire signer professionnel, avant de l’envoyer en prêt du côté de Strasbourg la saison prochaine. Affaire à suivre pour Axel Tape.