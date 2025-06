Transfert annulé au PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery n’est pour le moment pas en mesure de bénéficier d’une place de titulaire indiscutable. La faute à la concurrence dans son secteur avec Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Joao Neves. Relégué au second plan, l’international français ne partira pas pour autant d’après Pierre Ménès qui s’est attardé sur ce feuilleton sur sa chaîne YouTube.

«C’est à lui de s’accrocher»

Toutefois, le sort n’en est pas pour autant jeté. Warren Zaïre-Emery pourrait toujours inverser à terme la tendance en raison de son jeune âge et de l’expérience qu’il va continuer à acquérir aux côtés de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. « Maintenant, il ne faut pas oublier qu’il est très jeune. C’est à lui de s’accrocher. Il ne peut que progresser en étant au contact de (Joao) Neves, Vitinha et (Fabian) Ruiz. Il faut qu’il s’inspire d’eux et qu’il continue à gratter du temps de jeu. En plus, on sait qu’au début de saison, on va certainement faire beaucoup appel à lui. Il va avoir sa chance, à lui de la saisir ».