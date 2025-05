Transfert à 70M€ : Une star du PSG annonce la couleur !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato hivernal en provenance de Naples pour 70M€, Khvicha Kvaratskhelia s’est tout de suite imposé comme un élément majeur du secteur offensif de Luis Enrique. Et l’attaquant géorgien se libre sans détour sur son intégration au PSG après son transfert.

« Tout est difficile en hiver »

« Le plus difficile, c’est que lorsqu’un transfert a lieu en hiver, on rejoint l’équipe au milieu de la saison. Tout est difficile, et il y a peu de temps pour s’adapter. Cependant, je pense que je me suis plutôt bien adapté, grâce au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs. C’est aussi important dans la vie : lorsqu’on est bien accueilli dans une équipe et qu’on a l’impression d’en faire partie depuis longtemps. Le fait qu’ils m’aient accueilli dans la famille aussi rapidement et que je me sois senti sincèrement heureux et à l’aise m’aide certainement à trouver ma place sur le terrain », indique Kvaratskhelia, qui estime avoir été très bien accueilli au PSG.