Mbappé s’en va, que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse

C’était attendu, c’est désormais officiel, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. L’attaquant parisien, qui a officialisé son choix ce vendredi soir, va disputer ce dimanche soir face à Toulouse, son dernier match au Parc des Princes. Pour cette dernière danse du Français, que doivent faire les supporters du club de la capitale ?

Ce vendredi soir, Kylian Mbappé a tué tout suspens en officialisant son départ du PSG en fin de saison. « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. J'ai besoin d'un nouveau défi après sept ans. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour qu’on m'a donné pendant sept ans, mais je n'ai jamais voulu tricher. J'ai toujours voulu être efficace... Je tiens à remercier tous les coéquipiers que j'avais et tous les entraîneurs. C'est dur, dur, et je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi difficile d'annoncer que je quitte mon pays » , lâchait le Français depuis une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Mbappé célébré ce dimanche soir

Dimanche face à Toulouse (21h), le PSG disputera son dernier match à domicile de la saison. Ainsi, le moment sera venu pour Kylian Mbappé de faire ses grands adieux au public du Parc des Princes, qu’il a parfois déçu. A l’approche de cette date fatidique, deux sons de cloche semblent ressurgir du côté des fans du PSG à propos de Mbappé.

Kylian Mbappé, un départ qui fait grincer des dents ?