Thierry Henry - PSG : Le transfert surprise

Le feuilleton Désiré Doué a tenu en haleine les plus grands clubs européens durant l'été 2024. Le Bayern Munich pensait tenir sa prochaine recrue. Les enchères avaient commencé à 40M€, et se sont terminées à 50. Une somme que le club allemand était prêt à mettre sans sourciller. Mais ce n’est pas l’aspect financier qui a fait capoter l’opération. C’est Paris 2024.

On le sait, le dossier Désiré Doué s’était résumé en un duel le PSG et le Bayern Munich durant l’été 2024. En Allemagne, le natif d’Angers avait la garantie d’un rôle de titulaire immédiat. L'équipe allemande lui avait déroulé le tapis rouge. En face, le PSG, malgré les efforts de Luis Enrique, ne pouvait offrir aucune certitude sur son temps de jeu régulier. Un flou que Doué et son entourage n’ont pas pris à la légère. L’opération semblait alors sur le point de basculer en faveur des Bavarois comme le raconte le quotidien espagnol Sport ce samedi.

Thierry Henry décisif Mais un homme a tout changé : Thierry Henry. Sélectionneur de l’équipe de France olympique et véritable icône du football français, il a personnellement conseillé à Doué de rester en France pour jouer les Jeux. Ce message, fort et symbolique, a résonné dans l’esprit du joueur. Le PSG a tout de suite saisi l’occasion. Nasser Al-Khelaïfi, bien plus proche du clan Doué que les dirigeants du Bayern, s’est directement impliqué dans les négociations, épaulé par Luis Campos. Le discours était simple : Paris 2024 comme tremplin, avec un projet sur le long terme. Et surtout, une montée en puissance progressive dans un grand club.