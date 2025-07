Mercato : Un coup à la Désiré Doué validé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux ans, le PSG a complètement changé sa stratégie au niveau des transferts. Désormais, le club parisien n’hésite plus à recruter les plus grands talents du championnat de France comme cela a pu être le cas l’été dernier avec l’arrivée de Désiré Doué. Une stratégie payante, qu’a tenu à saluer le journaliste David Gluzman.

Le PSG ne ressemble en rien au club parisien des années précédentes. Habitué aux stars en tout genre, Paris s’est calmé sur le mercato, et préfère désormais recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Surtout, après de nombreuses années à viser le marché étranger, les dirigeants du PSG n’hésitent plus à cibler le marché français. En témoigne notamment les réussites de Désiré Doué et de Bradley Barcola.

Désiré Doué et Bradley Barcola : des exemples au PSG Arrivés en provenance du Stade Rennais et de l’OL en 2024 et 2023, les deux Français ont totalement pris une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Tous devenus internationaux Français, Désiré Doué et Bradley Barcola ont ouvert la voie à d’autres futures recrues issues du championnat de France. Une stratégie non pas sans rappeler celle du Bayern Munich en Allemagne, et qui plaît beaucoup au journaliste David Gluzman, qui au moment d’évoquer son mercato idéal du PSG, a salué le travail effectué par les dirigeants en ce sens.