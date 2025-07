PSG : Une opération à 25M€ est confirmée !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Assez discret sur le mercato pour le moment, le PSG cherche surtout à se débarrasser de ses éléments « indésirables ». Pour ce faire, Paris pourrait compter sur le soutien du Fenerbahçe, qui compte piocher parmi ces joueurs n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Avec les achats de Milan Skriniar et de Marco Asensio, le club turc pourrait rapporter 25M€ dans les caisses parisiennes.

Le PSG est tout juste en vacances. Cependant, du côté des dirigeants, on s’active en coulisses sur le mercato, et ce notamment dans le sens des départs. En effet, Paris va chercher cet été à dégraisser son effectif, et ne compte plus sur plusieurs joueurs.