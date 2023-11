Surprise, le PSG peut réaliser un énorme coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’échappe pas aux critiques au lendemain de sa défaite sur la pelouse de l’AC Milan (1-2), de quoi compliquer les affaires de l’équipe de Luis Enrique dans son groupe, désormais deuxième derrière le Borussia Dortmund. Et pourtant, une qualification pour les huitièmes de finale peut être validée dès la prochaine journée de la Ligue des champions. Explication.

Nouvelle rechute pour le PSG. Après avoir sombré sur la pelouse de Newcastle (1-4), c’est à San Siro que les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face à l’AC Milan (1-2), la troisième défaite d’affilée à l’extérieur en Ligue des champions. Le club de la capitale n’a désormais plus le droit à l’erreur avant de recevoir Newcastle (28/11) puis d’aller à Dortmund (13/12). Et pourtant, malgré ces deux défaites au compteur et la pression qui repose sur les épaules des Paris, une qualification est possible dès le prochain match.

Le PSG qualifié au prochain match ?

Le PSG décrochera en effet son ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire au Parc des Princes contre Newcastle dans vingt jours, si l’AC Milan ne l’emporte pas de côté chez lui face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale dispose d’une meilleure différence de but particulière sur les Rossoneri grâce à leur succès à l’aller (3-0).

La première place en ligne de mire

Un sans faute est en revanche visé par le PSG pour finir premier du poule F, et ainsi espérer passer à côté d’un poids lourd européen pour le début des phases finales de la Ligue des champions. Le Borussia Dortmund est pour le moment en tête avec un point d’avance (7) sur le PSG (6). L’AC Milan (5) et Newcastle (4) suivent derrière.