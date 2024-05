Surprise, le PSG a trouvé mieux que Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la recherche du remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG scrute le marché pour trouver la perle rare. Cependant, selon Raymond Domenech, le club parisien possède peut-être déjà le remplaçant du Bondynois dans son effectif, à savoir Bradley Barcola, convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro.

Cet été, l'objectif priorité du PSG sera de trouver le successeur de Kylian Mbappé qui a annoncé son départ à l'issue de la saison. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent sur le mercato. Mais Raymond Domenech pense que Bradley Barcola peut être ce joueur puisqu'il possède des caractéristiques similaires à celles de Kylian Mbappé, tout en ayant un apport défensif plus important.

Domenech fan de Barcola

« Il donne de la profondeur. Il est capable d'accélérer et provoquer. Dès qu'il est en un contre un, on sait qu'il va éliminer. Il a des dribbles, pourtant avec des grandes jambes, où il emmène le défenseur », lâche l’ancien sélectionneur de l’équipe de France au micro de La Chaîne L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«C'est le profil de Mbappé. Et en plus, il défend»