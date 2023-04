Surprise, le PSG a touché une fortune grâce à Messi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Son contrat avec le PSG arrivant à expiration, Lionel Messi semble déjà promis à un départ libre en fin de saison. Le passage de l’attaquant argentin au Parc des Princes pendant deux saisons s’apparente à un flop monumental, et pourtant, Daniel Riolo assure que Messi a rapporté beaucoup d’argent au PSG.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! L’idée d’une prolongation de contrat de dernière minute semble désormais utopique, d’autant qu’il est de plus en plus question d’un retour de l’attaquant argentin en direction du FC Barcelone cet été une fois que son bail avec le PSG arrivera à expiration. Une tendance d’ailleurs confirmée par Daniel Riolo mercredi soir sur RMC Sport, dans l’After Foot.

Messi - PSG : C’est fait, il annonce le verdict https://t.co/UxEBnjxrLX pic.twitter.com/cdIs8oq4D8 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« C’est fini »

« On sait qu’il veut partir, il n’en a jamais eu rien à faire d’être là. Ce club ne l’intéresse pas, rien ne l’intéresse ici... qu’il retourne à Barcelone ou à Newell’s, où il veut. C’est fini », a lâché Riolo, confirmant donc le départ de Messi en fin de saison. Sur le plan sportif, cette expérience de deux ans au PSG fait figure de flop pour la star argentine, qui n’a jamais retrouvé son rendement XXL de la grande époque du Barça. Mais sur le plan économique, c’est une autre affaire.

« Il a fait rentrer beaucoup d’argent »