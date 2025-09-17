Surprise, le PSG a choisi son Ballon d'Or !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors d'une longue interview accordée à RMC, Luis Campos a notamment annoncé sa volonté de voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Une prise de position très claire du PSG qui surprend Daniel Riolo alors qu'Achraf Hakimi et Vitinha ont également leur mot à dire dans la course à la récompense individuelle la plus convoitée au monde.

Alors que le PSG a explosé le record de joueurs nommés pour le Ballon d'Or avec neuf nominations, Ousmane Dembélé fait figure de favori. Achraf Hakimi et Vitinha sont également cités dans la discussion, mais pour Luis Campos, la logique voudrait que le numéro 10 parisien l'emporte.

Campos veut que Dembélé soit Ballon d'Or « Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la LDC, meilleur joueur de son championnat, il a tout gagné, s'il s'appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion. S'il n'est pas Ballon d'or, c'est que les personnes qui ont voté n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'or (...) À mon avis, celui qui mérite clairement le Ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé, il n'y a pas de discussion. Je parle de la saison écoulée, pas d'une projection sur Lamine Yamal dans quelques années. Dans cette saison, le joueur avec les meilleurs stats et en vue dans toutes les compétitions, c'est Ousmane Dembélé. Hakimi et Vitinha ont fait aussi des saisons extraordinaires, mais la vérité, c'est que le meilleur joueur de la LDC et la Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé », confie le directeur sportif du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.