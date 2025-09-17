Surprise, le PSG a choisi son Ballon d'Or !

Lors d'une longue interview accordée à RMC, Luis Campos a notamment annoncé sa volonté de voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Une prise de position très claire du PSG qui surprend Daniel Riolo alors qu'Achraf Hakimi et Vitinha ont également leur mot à dire dans la course à la récompense individuelle la plus convoitée au monde.
Alors que le PSG a explosé le record de joueurs nommés pour le Ballon d'Or avec neuf nominations, Ousmane Dembélé fait figure de favori. Achraf Hakimi et Vitinha sont également cités dans la discussion, mais pour Luis Campos, la logique voudrait que le numéro 10 parisien l'emporte.
Campos veut que Dembélé soit Ballon d'Or
« Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la LDC, meilleur joueur de son championnat, il a tout gagné, s'il s'appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion. S'il n'est pas Ballon d'or, c'est que les personnes qui ont voté n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'or (...) À mon avis, celui qui mérite clairement le Ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé, il n'y a pas de discussion. Je parle de la saison écoulée, pas d'une projection sur Lamine Yamal dans quelques années. Dans cette saison, le joueur avec les meilleurs stats et en vue dans toutes les compétitions, c'est Ousmane Dembélé. Hakimi et Vitinha ont fait aussi des saisons extraordinaires, mais la vérité, c'est que le meilleur joueur de la LDC et la Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé », confie le directeur sportif du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
« Le club a choisi Dembélé»
Par conséquent, Daniel Riolo constate que le PSG a tranché en faveur d'Ousmane Dembélé. « Le débat du Ballon d’Or, j'en ai rien à cirer. Moi, je le donne à Dembélé, à Hakimi peu importe, les deux je suis content. Ils le méritent tous les deux. Le club a choisi Dembélé. Et quand Hakimi s'est exprimé sur le sujet, ça a créé une tension. Le PSG s'est mis à la page au même titre que les grands clubs européens dans la promotion de ce mouvement de cette récompense-là. Le club a choisi dans sa communication, dans son désir d'obtention. Pour un club, c'est très important d'avoir le Ballon d'Or en son sein, pour le business, la promo... Ils ont choisi Dembélé. Luis Campos est venu te dire ça », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.