«Son attitude me dérange» : Il dérape avec le PSG et se fait reprendre de volée

Le PSG connaît une période bien compliquée. Si une victoire poussive face au LOSC dimanche dernier a pu relancer les espoirs parisiens, la tâche s’annonce colossale face à l’OM au Vélodrome ce dimanche. Le recrutement estival du club parisien est pointé du doigt récemment, tout comme le tandem Christophe Galtier/Luis Campos. Ce dernier s’était emporté à Monaco en piquant une colère dans le vestiaire. Un épisode très révélateur sur la situation du PSG selon Alain Roche.

Le PSG n’est pas en grande réussite ces derniers temps. Si bien que beaucoup de personnalités du club semblent menacées. C’est le cas pour le coach Christophe Galtier, qui pourrait être démis de ces fonctions en cas d’élimination face au Bayern Munich le 8 mars prochain, mais également de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Le Portugais est pointé du doigt par son recrutement estival très peu impactant, mais également par ces sauts d’humeur. Le 11 février dernier, Campos débarquait dans le vestiaire parisien à la mi-temps du match face à Monaco pour crier sur les joueurs. Contre Lille, dimanche dernier, le Portugais était descendu des tribunes pour se mettre au niveau de Christophe Galtier. Selon l’ancien Parisien Alain Roche, Luis Campos a dépassé ses fonctions.

Alain Roche perçoit un « déséquilibre » entre Galtier et Campos

Dans les colonnes de l’Équipe , l’ancien joueur du PSG Alain Roche a ainsi expliqué : « Dans la répartition des rôles entre ces deux-là, je perçois un déséquilibre. Pour moi, le banc de touche et le vestiaire doivent être un sanctuaire joueurs/entraîneur. Luis a outrepassé ses fonctions et fragilisé Christophe en allant dans le vestiaire, en gueulant à Monaco (défaite 3-1, le 11 février). Christophe ne peut pas, bien entendu, le dire publiquement. Ou l'accabler. Mais son attitude me dérange dans le sens où le vestiaire est un espace pour l'entraîneur et je pense aussi que le directeur sportif doit amener du calme, de la mesure » .

Luis Campos est « sanguin » estime Alain Roche