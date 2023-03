Révolution au PSG : Un rôle pour Platini ? Il donne sa réponse au Qatar

La rédaction

Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Michel Platini a été interrogé sur son avenir dans le monde du football. L’ancien joueur de Nancy, de Saint-Étienne et de la Juventus a fait le point sur ses liens avec le Paris Saint-Germain et sur un futur avenir au sein du club, interrogé sur le sujet.

Ce lundi, RMC accueillait l’ancien président de l’UEFA Michel Platini. Âgé de 67 ans, le triple Ballon d’Or vogue loin du monde du football depuis qu’il a été acquitté par le tribunal pénal fédéral suisse dans une affaire d’escroquerie et de gestion déloyale à la FIFA. Parmi les sujets évoqués lors de l’entretien avec Jérôme Rothen, le cas du Paris Saint-Germain a été abordé.

« Il n’y aura pas de discussions »

Dans Rothen s’enflamme , Michel Platini a avoué se plaire dans sa vie personnelle, loin du football et n’a pas semblé intéressé à l’idée de se remettre tout de suite dans le bain, même au PSG, qui pourrait encore connaître de gros changements après la nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions : « Un rôle de conseiller d’un président ? Je ne sais pas, il faudrait qu’un président de club vienne et me demande. Il n’y a personne qui me l’a demandé » a lâché l’ancien joueur de la Juventus. « Au Paris Saint-Germain, ils ont des anciens grands joueurs, ils n’ont pas besoin de moi (comme conseiller). Je n’ai pas de rapport avec le Paris Saint-Germain ! (…) S’il peut y en avoir si Jérôme Rothen arrange la discussion avec le PSG ? Mais non, il n’y aura pas de discussions. Je vous ai dit que je ne retournerai pas (dans le football) ».

Platini et le football, c’est fini?