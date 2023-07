Rebondissement pour Neymar, le PSG se déchire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après un gros début de saison et une Coupe du monde contrastée, Neymar s’est une nouvelle fois blessé à la cheville. Opéré en mars, le numéro 10 du PSG espère revenir le plus vite possible sur les terrains. En interne, les objectifs ne sont pas vraiment les mêmes pour tout le monde.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a pris l’habitude d’être absent pour la fin de saison. C’est une mauvaise coutume qui s’est confirmée cette année. Touché à la cheville contre le LOSC, l’international brésilien a été contraint de se faire opérer. Un pépin physique qui a encore une fois poussé le PSG à finir une saison sans le Brésilien.

Neymar de retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine ?

Ce vendredi, le club de la capitale a publié des vidéos de Neymar à l’entraînement. De quoi rassurer les supporters. Comme l’a révélé Le Parisien , le numéro 10 du PSG devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine. Mais pour la compétition, encore difficile de se fixer sur une date précise.

Des désaccords en interne