Real Madrid : Le PSG est fixé pour Mbappé !

Ce mercredi soir, le PSG et le Real Madrid vont se disputer une place en finale de la Coupe du Monde des clubs. De retour après sa gastro-entérite aigüe, Kylian Mbappé devrait être titularisé par Xabi Alonso. Selon la presse espagnole, le numéro 9 du Real Madrid aurait retrouvé la pleine possession de ses moyens.

Prêté à reprendre la compétition dès le début de la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde des clubs , Kylian Mbappé a joué plus de vingt minutes contre la Juventus , puis face au Borussia Dortmund . Alors que le Real Madrid va défier le PSG dans le dernier carré de la compétition, le numéro 9 de Xabi Alonso devrait être titularisé face à son ancien club.

PSG-Real : Alonso va avoir un dernier échange avec Mbappé

Présent dans l'émission El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi, Edu Aguirre a lâché ses vérités sur l'état de santé de Kylian Mbappé. A en croire le journaliste espagnol, la star de 26 ans a récupéré à 100%. Par conséquent, Kylian Mbappé devrait être aligné d'entrée lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid. Comme précisé par Edu Aguirre, Xabi Alonso va prendre sa décision finale après une ultime discussion avec Kylian Mbappé.