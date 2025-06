PSG : Zaïre-Emery se fait tacler !

Ce vendredi matin, le PSG s'est incliné face à Botafogo, et ce, à la surprise générale. Après la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs, Pierre Ménès a mis en lumière la mauvaise prestation de Warren Zaïre-Emery.

«Il court dans le vide»

« Zaïre-Emery a l'air bien physiquement, mais il court dans le vide. Mayulu, ça fait peut-être un petit peu beaucoup à digérer pour lui depuis quelque temps. Devant, ce n'était pas extraordinaire non plus. Désiré Doué était souvent pris à deux ou à trois, à croire que les joueurs de Botafogo avaient vu la finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas pu respirer Désiré Doué. Il s'est un petit peu entêté dans des actions individuelles, et il a souvent perdu le ballon. Kvaratskhelia s'est battu comme un fou, comme d'habitude. Il a très très bien débuté le match, mais à l'arrivée, il n'a pas non plus pesé suffisamment. Et puis, sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus, je suis désolé de confirmer ce que je vis semaine après semaine : Gonçalo Ramos n'a pas le niveau de ce club », a pesté Pierre Ménès via Face à Pierrot.