PSG - Zaïre-Emery : Les premières offres arrivent !

Alexis Brunet

Le PSG a décidé d’axer son projet sur les jeunes talents, très prometteurs. Dans ce sens, Warren Zaïre-Emery a pris une importance considérable au sein de l’effectif parisien. Titulaire en puissance, le Français attire tous les regards, et les offres. De nombreux sponsors devraient envoyer des propositions rapidement au milieu de terrain.

Avec les départs de Neymar et Lionel Messi l'année dernière, et celui de Kylian Mbappé à venir, le PSG va grandement changer son fusil d'épaule. Fini les grandes stars internationales, le club de la capitale souhaite maintenant s'appuyer sur des jeunes joueurs à fort potentiel, et notamment son centre de formation.

Le PSG mise beaucoup sur Zaïre-Emery

La figure de proue de ce changement de projet pourrait bien être Warren Zaïre-Emery d'après les informations de L’Équipe . Les dirigeants parisiens misent beaucoup sur leur crack, et ils devraient même bientôt prolonger son contrat, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Une juste récompense pour le milieu de terrain, qui excelle depuis le début de saison, et qui s'est fait une place de choix dans l'effectif de Luis Enrique.

Les sponsors s'intéressent à Zaïre-Emery