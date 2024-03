PSG : Zaïre-Emery éclipsé par un crack à 1Md€!

Benjamin Labrousse

Depuis son arrivée fracassante dans le monde professionnel, Warren Zaïre-Emery est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du monde. Le bijou du PSG, devenu international Français en novembre dernier, a toutefois été devancé par un certain Lamine Yamal à l’occasion du trophée NXGN, attribué aux plus grands prodiges. Explication.

Après plusieurs années à avoir été pointé du doigt, le PSG semble désormais s’appuyer sur sa formation. Symbole de la réussite de l’académie francilienne, Warren Zaïre-Emery s’affirme comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde. Le Titi Parisien rayonne sous les ordres de Luis Enrique, et va même prochainement prolonger son contrat à Paris, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 décembre dernier.

PSG : Zaïre-Emery prend une décision radicale ? https://t.co/hSNy13J89Y pic.twitter.com/LvsTK3FCaS — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Zaïre-Emery devancé par Endrick et Lamine Yamal

S’il possède désormais une réputation mondiale, Warren Zaïre-Emery n’est pas le seul crack évoluant à un très haut niveau. Comme chaque année, GOAL a dévoilé sa liste des 50 plus grands espoirs du football mondial, attribuant au passage le trophée honorifique de « NXGN ». Ainsi, le numéro 33 du PSG a terminé 3ème de cette récompense dédiée cette année aux joueurs nés après le 1er janvier 2005. Un beau classement pour le joueur de 18 ans, qui a toutefois été devancé par Endrick (Palmeiras, rejoindra le Real Madrid en juin prochain), et par Lamine Yamal (FC Barcelone). L’ailier de 16 ans glane donc cette récompense, lui dont la clause libératoire est établie à 1 milliard d’euros avec le Barça…

Gabriel Moscardo également présent dans le classement

A noter également qu’un autre joueur du PSG intervient dans ce classement. En effet, Gabriel Moscardo, recruté cet hiver (contre 20M€) puis prêté jusqu’à la fin de la saison à Corinthians par le club parisien, a quant à lui terminé 14ème. Leny Yoro (LOSC) et Désiré Doué (Stade Rennais), dont les noms ont été associés au PSG, finissent quant à eux 10ème et 22ème de ce classement…