PSG : Zaïre-Emery a un énorme coup à jouer, Deschamps va adorer

Cela ne fait désormais plus beaucoup de doutes, Warren Zaïre-Emery est bien parti pour être sélectionné en équipe de France. Le milieu de terrain du PSG réalise un excellent début de saison et mériterait amplement sa place en Bleus où il pourrait bien avoir un coup à jouer pour s'installer durablement.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery crève l'écran au PSG. Et alors que certains craignaient de le voir décliner avec l'enchaînement des matches, c'est tout l'inverse. Et pour cause, le jeune parisien vient peut-être de réaliser ses deux meilleures prestations avec le PSG, contre l'AC Milan (3-0) puis à Brest (3-2). Des performances qui le rapprochent encore un peu plus de l'équipe de France.

Zaïre-Emery toujours plus proche de l'équipe de France ?

En effet, Didier Deschamps, qui dévoilera sa dernière liste de l'année le 9 novembre, pourrait bien être amené à convoquer Warren Zaïre-Emery pour affronter Gibraltar et la Grèce. Deux rencontres sans enjeux, compte tenu du fait que l'équipe de France est déjà qualifiée pour l'Euro 2024, et qui pourraient donc permettre au jeune milieu du PSG de se faire une place en Bleus.

Un vrai coup à jouer au milieu de terrain

Et dans ce secteur de jeu, Warren Zaïre-Emery a un vrai coup à jouer. En effet, contrairement à la défense centrale où la concurrence est énorme, au milieu de terrain, c'est moins le cas. Ainsi, le trio Tchouaméni-Rabiot-Griezmann sera difficile à déloger, mais le joueur du PSG peur s'imposer comme le premier remplaçant dans le cœur du jeu. Et pour cause, Eduardo Camavinga a certes une longueur d'avance, mais le fait d'être encore parfois positionné au poste de latéral gauche au Real Madrid ne plaide pas en sa faveur. Pour le reste, les deux principaux concurrents de Warren Zaïre-Emery se nomment Boubacar Kamara qui réalise un bon début de saison à Aston Villa, et Youssouf Fofana, qui s'est solidement imposé dans le groupe de Deschamps. Mais aucun de ses deux joueurs ne disputent la Ligue des champions, et encore moins avec un club qui prétend à la victoire finale. Le Titi a laissé une impression bien plus forte depuis le début de saison et semble avoir une très belle carte à jouer en Bleus. Peut-être dès le prochain rassemblement lors duquel Didier Deschamps sera privé d'Aurélien Tchouaméni. Son remplaçant est peut-être tout trouvé.