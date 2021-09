Foot - PSG

PSG : Voilà la recette pour venir à bout de Manchester City !

Publié le 27 septembre 2021 à 16h30 par La rédaction

Alors que le PSG défiera Manchester City mardi soir en Ligue des Champions après avoir été éliminé en demi-finale de la compétition la saison passée par la formation de Pep Guardiola, Ander Herrera indique la marche à suivre afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Après avoir été tenu en échec il y a deux semaines sur la pelouse du FC Bruges (1-1) pour son premier match de poules en Ligue des Champions, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur mardi soir. Mais les hommes de Mauricio Pochettino se heurtent à un très gros morceau pour la suite, avec la réception de Manchester City au Parc des Princes, cette même équipe anglaise qui les avait éliminés l’an passé au stade des demi-finales de la C1. Un premier gros choc européen donc cette saison pour le PSG, et Ander Herrera s’est livré sans détour à ce sujet ce lundi en conférence de presse.

« On doit avoir de la personnalité

Selon le milieu de terrain espagnol, le PSG devra afficher bien plus de caractère que l’an passé contre la formation de Pep Guardiola pour espérer l’emporter : « Ils ont bien joué contre Chelsea, mais ce sera un match différent. On doit avoir de la personnalité quand on a le ballon. On connaît nos qualités. On sait qu'on peut être très dangereux s'ils laissent des espaces derrière (…) L’équipe progresse. Il faut du temps pour travailler, assimiler les consignes tactiques. Certains joueurs ont joué la finale de l'Euro et de la Copa America. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais on essaye d'être de mieux en mieux chaque jour. On doit être plus efficaces que la saison dernière contre eux. On a créé des occasions, on a touché la barre. C'est l'exemple qu'on doit prendre, en étant plus décisif et en marquant nos occasions », lâche Ander Herrera, qui espère donc voir un PSG plus tranchant cette saison pour vaincre Manchester City.

Une pression de chaque instant pour le PSG