PSG : Une surprise préparée par Galtier après sa révolution ? La réponse

Publié le 31 octobre 2022 à 22h45

Pierrick Levallet

Évoluant dans un système à trois défenseurs en début de saison, le PSG a vu Christophe Galtier changer ses plans après de multiples blessures. Maintenant que l’infirmerie est vidée, Christophe Galtier pourrait encore modifier son dispositif. Mais aucune surprise ne serait prévue de ce côté là en marge de la rencontre face à la Juventus.

En début de saison, Christophe Galtier avait un plan de jeu bien précis en tête. Afin de permettre à Achraf Hakimi et Nuno Mendes d'évoluer plus haut tout en associant Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble, l'entraîneur du PSG avait décidé d'évoluer avec un système à trois défenseurs. Mais plusieurs imprévus l'ont forcé à changer ses plans en cours de route.

Décimé par les blessures, le PSG a changé de tactique

Il y a encore quelques jours, le secteur défensif de Christophe Galtier était décimé par les blessures. L’entraîneur du PSG, qui évoluait jusque-là avec une défense à trois, a changé de formation pour mettre en place un schéma de jeu à quatre défenseurs. Maintenant que les blessés, à l'instar de Presnel Kimpembe, sont de retour, Christophe Galtier est en mesure de remettre son système du début de saison en place. Et cette idée n’est pas à écarter.

Aucune surprise de prévu face à la Juventus