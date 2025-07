Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina a confirmé que le PSG avait recruté la fille de Jean-Marc Mickeler, un personnage bien connu du football français. À 54 ans, Mickeler dirige d’une main ferme la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), l’instance qui a acté la relégation de l’OL en Ligue 2.

« On rappelle que la fille du patron de la DNCG a signé au PSG. L’OL explique que cela a contribué à pacifier certaines relations », a confié le journaliste lors d’un entretien accordé à But Football Club.

« Nasser Al-Khelaïfi exerce une influence débordante »

Peut-on alors parler de conflit d’intérêts dans ce cas ? Romain Molina préfère éviter ce terme, mais souligne l’influence majeure de Nasser Al-Khelaïfi dans le football français et ses instances. « Ce qui est certain, c’est que Nasser Al-Khelaïfi exerce une influence débordante dans les instances, et que les responsables ne souhaitent pas voir l’OL relégué », a-t-il déclaré.