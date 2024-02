PSG : Une alliance annoncée avec le boss ?

Benjamin Labrousse

Président de la Liga depuis 2013, Javier Tebas doit faire face aux volontés respectives du Real Madrid et du FC Barcelone de voir se créer une Super League. Le dirigeant espagnol, pourtant en mauvais termes avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, lui aussi opposé à ce projet, a annoncé ce vendredi vouloir faire abstraction des relations fraiches entre les deux hommes. Explication.

En décembre dernier, une nouvelle bombe a secoué le football européen. En effet, le projet de Super League a de nouveau fait son apparition dans le paysage médiatique. Concept titanesque, la Super League est notamment défendue par deux géants du football espagnol, avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Toutefois, plusieurs clubs sont tout à fait contre l’aboutissement de ce projet, à commencer par le PSG.

Tebas et Al-Khelaïfi unis contre la Super League

Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi est également à la tête de l’ECA (Association européenne des clubs). Ainsi, le boss du PSG s’est rapidement mué en principal rempart à la Super League. Un combat commun est donc mené par Al-Khelaïfi, qui peut compter sur le soutien de Javier Tebas. Malgré leurs relations plutôt froides, les deux hommes sont tous deux d’accord pour affirmer que la création d’une Super League est une aberration. Interrogé par l’Equipe à propos de sa relation avec le président du PSG, celui de la Liga s’est lâché.

«Mes problèmes avec Al-Khelaïfi, je les mets un peu de côté»