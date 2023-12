PSG : Un renfort très spécial veut débarquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'un très grave accident de cheval en mai dernier alors qu'il était à Séville, Sergio Rico avait passé plusieurs semaines dans le coma et semble avoir frôlé la mort. Mais le gardien espagnol, toujours sous contrat avec le PSG, espère pouvoir retrouver le chemin des terrains le plus rapidement possible et le fait savoir.

Reverra-t-on un jour Sergio Rico sur un terrain de football, alors que le gardien remplaçant du PSG a subi une grave chute à cheval en mai 2023 et a été placé dans le coma pendant plus d'un mois ? La question fait forcément débat étant donné l'état de santé de l'Espagnol, qui a frôlé la mort avec cet accident. Pourtant, de son côté, Rico semble bien déterminé à retrouver la compétition au plus vite alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en juin 2024.

« J'ai hâte de reprendre »

Interrogé par la COPE , Sergio Rico a évoqué son état de santé et son éventuel retour à la compétition : « Pour l'instant, je suis toujours à Séville, je n'ai pas encore obtenu à 100 % le feu vert médical. Je reste à Séville pour des examens, pour éviter de prendre l'avion à chaque fois que je dois venir. Je sors marcher, essayant de retrouver la force dans mes jambes. Je dors à merveille, comme un bébé. J'ai hâte que le médecin me donne un peu plus de liberté. Avec plus d'enthousiasme, j'ai hâte de reprendre la routine, de me sentir footballeur. J'ai hâte de reprendre », confie le gardien espagnol du PSG.

Rico est impatient de rejouer