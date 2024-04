PSG : Un renfort surprise à Barcelone ?

Thomas Bourseau

Le PSG, version QSI, va rencontrer une cinquième fois en phase à élimination directe le FC Barcelone. Et pour ce quart de finale de Ligue des champions aller la semaine prochaine, le FC Barcelone aurait de grandes chances d’enregistrer le retour de Frenkie de Jong !

Le 10 avril prochain, le PSG recevra le FC Barcelone dans le cadre du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions au Parc des princes avant un retour à Montjuic six jours plus tard en Catalogne. Et il semblerait qu’une star fasse son grand retour au FC Barcelone pour ce match de gala à Paris.

Blessé depuis un mois, De Jong est de retour !

Comme Pedri, Frenkie de Jong avait contracté une blessure le 3 mars dernier lors du nul concédé par le FC Barcelone sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Touché à la cheville, l’internaitonal néerlandais a manqué tous les rendez-vous du Barça depuis, mais le club blaugrana s’en est très bien tiré sans lui puisque Majorque (1-0), le Napoli (3-1), l’Atletico de Madrid (3-0) et Las Palmas (1-0) sont tous tombés face au FC Barcelone de Xavi.

Frenkie de Jong sera de la partie à Paris !