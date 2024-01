PSG : Un «phénomène» est annoncé à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse mardi, Danilo Pereira a notamment été interrogé sur les prestations de Warren Zaïre-Emery qui impressionne depuis le début de saison avec le PSG. Et l'international portugais s'enflamme pour son coéquipier qu'il n'hésite pas à qualifier de phénomène du haut de ses 17 ans. Une nouvelle sortie forte sur le jeune parisien.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery crève l'écran avec le PSG où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Et même dans le vestiaire du club de la capitale, le jeune milieu de terrain impressionne ses coéquipiers.

"Le 8 mars prochain, jour de son 18e anniversaire, Zaïre-Emery signera une prolongation de contrat de cinq ans avec le PSG"L'Equipe confirme donc l'intégralité des révélations du @le10sport datées du 6 décembre dernier https://t.co/sn6AqHzHRy✅ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 2, 2024

«Warren, c’est le jeune le plus fort que j’ai vu jouer au foot»

« Pour moi, Warren, c’est le jeune le plus fort que j’ai vu jouer au foot. Il n’est pas seulement fort, il a surtout une bonne mentalité et il travaille bien au quotidien. C’est un phénomène. Au-delà de ses qualités footballistiques, il a des qualités humaines et physiques qui l’aident beaucoup. Ensuite, pour que je joue au milieu de terrain, c’est le coach qui décide. S’il me demande de jouer au milieu, je joue, s’il me demande de jouer en défense centrale, je joue également », confie-t-il devant les médias avant d'évoquer son rôle auprès des jeunes..

Danilo veut aider les jeunes