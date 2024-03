PSG : Un grand buteur est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré par le PSG l'été dernier, Gonçalo Ramos est présenté comme un profil très prometteur au poste de buteur, et l'international portugais commence d'ailleurs à prendre petit à petit ses marques au sein du club de la capitale. Danilo Pereira, son coéquipier en sélection nationale ainsi qu'au PSG, ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Le PSG était en quête de sang neuf en attaque lors du dernier mercato estival, et avant la signature de Randal Kolo Muani, c'est Gonçalo Ramos qui avait été attiré par Luis Campos. Le buteur international portugais de 22 ans, arrivé tout droit du Benfica Lisbonne pour 65M€, n'a pour l'instant trouvé le chemin des filets qu'à 9 reprises sous le maillot du PSG. Mais il est malgré tout présenté comme un profil particulièrement prometteur par Danilo Pereira...

PSG : Son arrivée au Real Madrid a fuité ? Kylian Mbappé répond ! https://t.co/KYT0O5EJEa pic.twitter.com/uhMagZ8X9U — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Danilo évoque ses potes portugais du PSG

Interrogé en conférence de presse dimanche alors qu'il est en rassemblement avec sa sélection portugaise, le milieu de terrain a évoqué ses compatriotes du PSG : « Vitinha, par les matches joués avec le PSG, est déjà plus préparé, plus implanté au PSG. Nuno Mendes, avec ses blessures, est un joueur qui est sûr sa troisième saison au PSG et il a déjà une expérience élevée même s’il a moins joué l’année dernière. Son jeu demande beaucoup d’intensité ce qui engendre une plus grande fatigue physique mais il est bien en ce moment et sur ses derniers matches avec la Seleção ou le PSG, il a démontré un grand niveau », indique Danilo Pereira, avant d'évoquer les qualités de Gonçalo Ramos.

« Sa première année au PSG est positive »