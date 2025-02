PSG : Un divorce à plus de 65M€ !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à l'âge de huit ans, Warren Zaïre-Emery pourrait partir après avoir passé onze ans à Paris. Dans le collimateur de Liverpool, le crack de 18 ans serait emballé par l'idée de rejoindre les Reds. Pour faire plier le PSG, le club emmené par Arne Slot serait prêt à offrir plus de 65M€.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Et pourtant, la pépite de 18 ans pourrait faire ses valises dès cet été.

Liverpool veut arracher Zaïre-Emery au PSG

Selon les informations d'Anfield Watch, la direction de Liverpool verrait d'un très bon oeil l'idée d'arracher Warren Zaïre-Emery au PSG. Et malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, son numéro 33 serait disposé à répondre à l'appel des Reds, ayant déjà parlé d'un potentiel transfert à Ibrahima Konaté.

Zaïre-Emery : Liverpool est prêt à payer plus de 65M€

Pour faire plier les hautes sphères du PSG, Liverpool serait prêt à payer le prix fort. En effet, les Reds pourraient aller jusqu'à offrir plus de 65M€ pour recruter Warren Zaïre-Emery. Reste à savoir si une telle offre peut faire vaciller le PSG. Pour rappel, Warren Zaïre-Emery est arrivé à Paris à l'âge de huit ans, soit il y a près de 10 ans. Alors que le crack français n'a jamais caché son amour pour son club de coeur, son départ du PSG pourrait être vu comme un divorce. « Je suis arrivé au PSG, j’avais huit ans. Ça fait… 10 ans ! J’ai toujours aimé le club, avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes quand j’étais petit, on regardait les matches, j’ai été ramasseur de balle. Donc, vraiment, c’est mon club. (...) Mon premier but au Paris Saint-Germain, et mon premier match titulaire en Ligue des champions, en huitième de finale contre le Bayern Munich. Ce sont les moments où j’ai ressenti le plus de choses », s'est enflammé Warren Zaïre-Emery au micro de So Foot 100% Ados au mois de novembre.