PSG : Un clash et bientôt une altercation à Paris ?

Malgré la victoire du PSG mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, certains observateurs se sont lâchés sur la performance parisienne, comme Daniel Riolo au sujet de Marquinhos. Et le frère du défenseur du PSG, très remonté contre les propos du chroniqueur, l’a ouvertement menacé…

C’est un fait, le PSG n’a pas rendu sa meilleure copie de la saison mercredi soir lors du choc face à la Real Sociedad en Ligue des Champions ! Malgré la seconde période convaincante et la victoire finale (2-0), les hommes de Luis Enrique ont particulièrement déçu dans le premier acte en étant dominés par la formation espagnole. Et sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est lâché sur un cadre du PSG…

« Il a du caca sur les cuisses, il flippe »

Selon lui, Marquinhos n’a pas été à la hauteur de l’événement, et le chroniqueur s’est lâché en taclant sèchement le capitaine du PSG : « Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose », lâche Riolo. Une sortie médiatique qui n’a pas du tout été du goût de l’entourage de Marquinhos…

« Dis le mois en face »