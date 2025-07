PSG - Transfert de Mbappé : Le projet fou du Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prolongé par le PSG en mai 2022 pour deux années supplémentaires alors qu'il était déjà ardemment courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé avait retenu par ses dirigeants. Et selon Pierre Ménès, le projet était clair : les propriétaires qataris du PSG souhaitaient absolument disposer de Mbappé dans leurs rangs en vue de la Coupe du Monde sur leurs terres, qui se déroulait six mois plus tard. Quitte à le voir partir libre en 2024...

C'est un fait, la séparation entre Kylian Mbappé et la direction du PSG s'est très mal déroulée à l'été 2024. L'attaquant français avait refusé les différentes propositions de prolongation formulées afin de pouvoir s'engager libre avec le Real Madrid, une destination que l'attaquant de l'équipe de France aurait déjà pu rallié deux ans auparavant. En mai 2022, alors qu'il était déjà la grande priorité du club merengue, Mbappé avait finalement décidé de rempiler jusqu'en 2024 au PSG. Et le Qatar avait, semble-t-il, un projet assez fou en tête avec cette prolongation.

« Les Qataris voulaient que Mbappé soit au PSG au moment où la Coupe du Monde » Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès explique que les propriétaires du PSG ne souhaitaient absolument pas voir partir Kylian Mbappé et étaient déterminés à le conserver en vitrine pour le Mondial qui s'est joué en décembre 2022, au Qatar. Une erreur selon lui : « Je pense sincèrement que Mbappé a fait deux ans de trop au PSG. Il était capital, dans des proportions que je ne m’explique pas d’ailleurs, pour les Qataris que Mbappé soit au PSG au moment où la Coupe du Monde avait lieu au Qatar », estime Ménès.