PSG - Transfert à 63M€ : Un top joueur mondial a signé ?

Recruté par le PSG pour 63M€ lors du dernier mercato estival, Illya Zabarnyi peine pour l’instant à montrer véritablement toute l’étendue de son talent sous ses nouvelles couleurs. Mais l’un de ses anciens coéquipiers ukrainiens affirme que le PSG vient de signer l’un des futurs meilleurs défenseurs du Monde avec Zabarnyi.

Et si le PSG tenait un futur crack mondial dans ses rangs ? Arrivé en provenance de Bournemouth pour 63M€ (hors bonus) cet été, Illya Zabarnyi (23 ans) a été recruté pour faire oublier Marquinhos à moyen-terme et s’imposer durablement dans la charnière centrale du club de la capitale. Le robuste défenseur ukrainien ne fait pour l’instant pas l’unanimité au PSG, et pourtant…

« Il peut devenir l’un des meilleurs au monde » Interrogé par Get French Football News, Yevhen Cheberko s’est enflammé au sujet de Zabarnyi : « Je pense qu'il a un énorme potentiel et une grande capacité à s'améliorer pour devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais le plus beau, c'est que lorsque je l'ai revu au Canada, il était resté le même que celui que j'avais connu cinq ans auparavant », explique l’ancien coéquipier du défenseur central du PSG avec les espoirs ukrainiens.