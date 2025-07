PSG - Thierry Henry : Le duo surprise avec Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, le PSG est monté en puissance pour finir par briller en Ligue des champions et remporter le premier titre de son histoire dans cette compétition. Le club de la capitale a été très impressionnant et mérite son nouveau statut. A la tête de ce projet formidable, Luis Enrique a encore prouvé ses belles qualités d'entraîneur. Jusqu'à enchanter Thierry Henry qui aurait voulu être entraîné par l'Espagnol.

En arrivant au PSG en 2023, Luis Enrique n'a pas mis longtemps avant de s'imposer malgré les critiques. Au début de la saison dernière, les doutes subsistaient encore quant à ses capacités à faire du PSG une des meilleures équipes d'Europe. Mais la fin de l'exercice 2024-2025 a été remarquable avec ce titre en Ligue des champions. Pour Thierry Henry, l'entraîneur espagnol est très inspirant.

Thierry Henry craque pour Luis Enrique Ancien joueur du FC Barcelone, où Luis Enrique a terminé sa carrière de joueur quelques années avant lui, Thierry Henry est séduit par le projet de l'entraîneur espagnol. « Quand je regarde le PSG, le jeune Thierry Henry aurait aimé jouer avec cette équipe ? Je vais être honnête, oublions l’équipe, j’aurais aimé être entraîné par Luis Enrique. Quand les gens disent, "Qu’est-ce qu’un coach fait ?", c’est exactement à ce moment que vous pouvez répondre "Regardez Luis Enrique". Vous avez des entraineurs qui sont plus des managers, ils gèrent l’équipe, et vous avez des entraîneurs » dit-il pour Men in Glazers.