PSG - Thiago Silva de retour : La grosse annonce !

Ancien capitaine emblématique de l’ère Qataris au PSG, Thiago Silva était parti au terme de son contrat en 2020, en plein Covid, sans avoir la possibilité de faire ses adieux au Parc des Princes. Et le PSG serait en train de s’organiser pour qu’il fasse son retour dans l’enceinte parisien afin qu’un hommage lui soit rendu par les supporters du PSG.

Et si Thiago Silva était de retour au PSG le temps d’une soirée ? Le défenseur brésilien avait prolongé le temps du Final 8 de Lisbonne en 2020 avec un parcours jusqu’en finale de la Ligue des Champions, mais en raison du contexte sanitaire de l’époque, il n’avait pas eu l’occasion de faire ses adieux au Parc des Princes. Et l’ancien capitaine emblématique du PSG l’a toujours amèrement regretté…

« Bien sûr que j’aimerais » Interrogé par Média Carré en mai dernier, Thiago Silva avait clairement évoqué ses adieux manqués avec le PSG : « Je n’ai pas eu l’opportunité de dire au revoir aux supporters à cause de la pandémie. Si j’aimerais ? Bien sûr, bien sûr. Surtout, parce que je sors de Chelsea et j’ai eu l’opportunité de faire ça. Dire au revoir aux gens et c’était magnifique pour moi. Mais à Paris, je n’ai pas pu le faire à cause de la pandémie, à Milan non plus parce que je ne savais pas que je pouvais changer de club à ce moment-là », confiait l’international brésilien. Et le PSG pourrait bientôt rectifier le tir…