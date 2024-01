PSG : Surprise, la star de l’OM surclasse Mbappé

Hugo Chirossel

En difficulté et ciblé par les critiques depuis son arrivée en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé des couleurs lors du mois de décembre, juste avant la trêve hivernale. A tel point que l’attaquant de 34 ans faisait partie des trois finalistes pour le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de décembre. Une distinction qu’il a remportée, devant Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette.

Auteur de 4 buts en 4 matchs au cours du mois de décembre, Kylian Mbappé était en lice pour être de nouveau sacré joueur du mois de décembre en Ligue 1. Double tenant du titre, en octobre et en novembre, l’attaquant du PSG était en concurrence avec les attaquants de l’OM et de l’OL, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

Aubameyang élu joueur du mois de décembre

Mais Kylian Mbappé va finalement devoir laisser la place à quelqu’un d’autre. En effet, l’UNFP a indiqué ce mardi que c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui avait été élu joueur du mois de décembre. L’attaquant de l’OM a lui aussi inscrit 4 buts au cours de ce mois, avec également 4 passes décisives.

C’est plus Pierre-Emerick, c’est Pierre « Il Mérite » Aubameyang carrément ! 🤯Avec un mois bien fourni en buts et passes décisives, @Auba remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de décembre 🏆Félicitations Pierre-Emerick 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/Rh0nmH243a — UNFP (@UNFP) January 16, 2024

Une première depuis février 2013

Une première depuis presque 11 ans pour Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, le Gabonais de 34 ans a fait son retour l’été dernier dans le championnat de France. La dernière fois qu’il a remporté cette distinction était en février 2013, lorsqu’il évoluait encore sous les couleurs de l’ASSE.