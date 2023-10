PSG : Son calvaire est terminé, une grande nouvelle annoncée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opéré aux ischios en avril, Nordi Mukiele a retrouvé les terrains à l’occasion du Classique contre l’OM (4-0) la semaine dernière. Un retour qui est le bienvenu pour Luis Enrique, qui manque de solutions en défense. Interrogé par L’Équipe, le médecin qui a opéré le Français se montre optimiste pour la suite.

On ne l’avait plus vu depuis la saison dernière. De retour à l’entraînement durant le mois d’août, Nordi Mukiele a attendu le 24 septembre dernier pour retrouver la compétition avec le PSG, entrant en jeu à la fin du Classique contre l’OM (4-0). De bon augure pour la suite, alors que Luis Enrique manque de solutions en défense avec l'opération de Nuno Mendes, écarté des terrains pour quatre mois, et l'absence de Presnel Kimpembe jusqu'en novembre minimum.

« Il va bien revenir »

Touché aux ischios dès le mois de mars, Nordi Mukiele a, comme son coéquipier Nuno Mendes, lui aussi été opéré par Lasse Lempainen, optimiste pour la suite. « Nordi est aussi un joueur rapide, explosif, puissant. Il avait besoin de temps pour bien récupérer. Lui aussi est jeune (25 ans), il va bien revenir », confie le chirurgien finlandais dans L'Equipe .

Plus de patience pour Nuno Mendes