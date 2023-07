PSG : Son calvaire est terminé, il va revenir !

Arnaud De Kanel

Recruté l'été dernier en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele a été stoppé dans son élan à cause d'une grave blessure aux ischios jambiers. Blessé depuis le 8 mars dernier, date de l'élimination du PSG face au Bayern, le défenseur avance bien dans sa rééducation et il devrait faire son retour au mois de septembre.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux depuis son lit d'hôpital en Finlande où il avait été opéré, Nordi Mukiele avait annoncé la fin de sa saison avec le PSG. « Comme vous le savez, je suis éloigné des terrains depuis quelques semaines, après avoir écourté ma convalescence pour revenir plus vite, afin d'être disponible pour le club et les matchs importants qui nous attendaient. En attendant, je serai le premier supporter du PSG. Merci encore pour votre soutien et allez Paris », avait-il écrit. Le défenseur voit le bout du tunnel.

Mukiele s'entraine à Poissy

Nordi Mukiele n'a plus refoulé les terrains depuis le 8 mars dernier. Blessé aux ischios jambiers et opéré au mois d'avril, le défenseur parisien continue sa rééducation au nouveau centre d'entrainement de Poissy depuis quelques jours au côté de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Julian Draxler comme le rapporte L'Equipe .

Retour prévu en septembre pour Mukiele