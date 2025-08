PSG : Signature menacée à cause d’un problème d’argent ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Carlos Soler au PSG ? Après deux saisons sans convaincre et notamment son dernier entraîneur Luis Enrique, Soler s’en est allé en prêt à West Ham l’été dernier. De retour à Paris à l’intersaison, Soler est annoncé par la presse espagnole à Villarreal où des retrouvailles avec Marcelino auraient lieu. Néanmoins, son salaire serait un obstacle...

Une seule saison et 25 matchs auront suffi à Luis Enrique pour se faire une idée définitive de Carlos Soler. Joueur qu’il a côtoyé en sélection espagnole lorsqu’il fut le coach de La Roja, le milieu de terrain de 28 ans a même été utilisé en doublure d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit en 2023/2024. Et ce, avant de plier bagage en prêt sans option d’achat à la fin du mercato d’été 2024 vers Londres et West Ham. Chez les Hammers, Soler a connu un exercice bien plus abouti que celui au PSG, mais ne s’installera pas de manière définitive au London Stadium. De retour à Paris pour la préparation de la saison prochaine, l’heure est à sa prochaine aventure loin du PSG.