PSG : Riolo hallucine en direct !

Qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG de Luis Enrique va disputer son 64ème match de la saison 2024-2025 face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a fait part de sa stupéfaction.

Auréolé de son titre de champion d' Europe, le PSG (6 points, +5) a terminé en tête du groupe B à la Coupe du Monde des clubs , devançant à la fois Botafogo (6 points, +1), l' Atlético de Madrid (6 points, -1) et le Seattle Sounders (0). Lors de la phase à éliminations directes, l'écurie emmenée par Luis Enrique a fait un sans-faute pour le moment. Après avoir éliminé l' Inter Miami de Lionel Messi et le Bayern , le PSG a rendez-vous avec le Real Madrid dans le dernier carré de la compétition ce mercredi soir. En cas de victoire contre la bande à Kylian Mbappé , le club de la capitale peut espérer réaliser un quintuplé légendaire contre Chelsea ce dimanche soir.

«Je n’avais jamais vu ça avant»

Présent dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo s'est prononcé sur le PSG. Et le journaliste de RMC Sport a tiré l'alarme concernant le nombre de matchs disputés par la bande à Marquinhos depuis le début de la saison 2024-2025. « C’est la première fois qu’on voit ça. Je n’avais jamais vu ça avant. Ça va être le 64ème match du PSG de la saison ? On avait déjà vu ce genre de bilan, mais pas étalé sur des périodes aussi longues. (…) Le PSG n’a aucun blessé parmi ses titulaires ? Il faut croiser les doigts, souhaiter que ça dure. Et à la rentrée, je pense qu'on en verra plus beaucoup pendant 2-3 mois, parce que ça va souffler », a déclaré Daniel Riolo.