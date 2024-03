PSG : Riolo dénonce une «erreur de casting» pour l’entraîneur !

Thomas Bourseau

Christophe Galtier n’aura tenu qu’une saison sur le banc de touche du PSG avant d’être limogé par le club de la capitale à la dernière intersaison. Malgré des débuts prometteurs, Galtier n’a pas confirmé sur la durée. Au point où Daniel Riolo ne se souvient même plus de son passage.

Natif de Marseille, Christophe Galtier a reçu au printemps 2022 l’offre de la part de Luis Campos, qu’il a côtoyé lors de son passage au LOSC, d’entraîner le PSG. En effet, l’ancien joueur de l’OM a été le coach choisi par le conseiller football du Paris Saint-Germain et a réalisé des débuts tonitruants à la tête de l’effectif du club parisien avec notamment en attaque Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Et en août 2022, en début de saison, le PSG avait notamment corrigé le LOSC sur le score de 7 buts à 1.

«C’était la promotion de sa vie, et il l’a pris comme telle»

Néanmoins, après le Mondial au Qatar, les choses se sont considérablement compliquées pour Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG et les résultats n’ont pas été aussi flamboyants qu’à ses débuts à Paris. Éditorialiste de RMC , Daniel Riolo a profité d’un passage sur la chaîne Twitch du Phocéen pour dresser un constat lourd de sens sur le passage de Galtier au Paris Saint-Germain. « Je ne me souviens même pas de lui au PSG, c’est comme si il n’était pas venu. C’était la promotion de sa vie, et il l’a pris comme telle ».

«À l’arrivée c’est l’une des pires saisons de l’histoire du club»