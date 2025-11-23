PSG : Retrouvailles avec Neymar, le Qatar dit oui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar aura passé six années contrastées au PSG. Parti en 2023 du côté de l’Arabie Saoudite, le Brésilien a depuis retrouvé Santos, son club formateur. Les retrouvailles entre la star de 33 ans et QSI pourraient d’ailleurs avoir lieu dans les prochains mois. Explication.

En 2017, le PSG créait le choc en déboursant 222M€ afin de recruter Neymar. Joueur le plus cher de l’histoire, le Brésilien aura connu des hauts et des bas dans la capitale française. Véritable génie du ballon rond, le numéro 10 n’aura jamais atteint les sommets au sein du club parisien. Parti en Arabie Saoudite puis revenu à Santos, Neymar cherche désormais à enchaîner les matchs.

Santos en grand danger Très instable physiquement, l’ancienne star du PSG a retrouvé le sourire ce jeudi, inscrivant le seul but des siens face à Mirassol. Cependant, rien ne semble aller pour Santos, qui en plus de frôler la zone de relégation, connaît de grosses difficultés financières. En effet, comme le rapporte FootMercato, Santos souhaite changer de modèle économique, et veut privatiser le club.